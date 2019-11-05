Son Dakika Haberleri: Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı
Son Dakika Güncel Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

7 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Batman Petrolspor'un durumu görüşüldü.

Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı, System.String[]

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Batman Petrolspor'un durumu görüşüldü.

Vali Şahin yaptığı konuşmada, Batman Petrolspor'un içine düştüğü mali ve idari sıkıntılara değindi.

Kulübe destek arayışında olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Başkanın istifasından sonra kulübün sahipsiz olmadığını ve olmayacağını her zaman Batman'ın paydaşlarının kulübe destek çıkacağı yönündeki irade ortaya koyuldu. Biz o iradeyi koordine etmek üzere çalışma yürüttük. Eğer kulüp iyi yönetiliyorsa kulübün hissedarları zaten kulübe sahipseler o zaman buyurun. Bizim buna bir müdahalemiz olmaz a ma madem bu kadar bu işi iyi yapıyorlardı neden kritik maçlarda kulübü teknik direktörsüz bırakıp Batman'ı terk ettiler?"

Batman Petrolspor'u hak ettiği yere taşıyacak yönetimin oluşmasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, "Batman'ın tüm paydaşları tarafından desteklenen bir yönetim yapısının sağlıklı olacağını düşünüyorum." dedi.

Batman Petrolspor, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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