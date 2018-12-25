"BAVUL" Tiyatro Oyununun Galası Yapıldı

Oyunun oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent yer alıyor.

"Bavul" tiyatro oyunu, son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor.

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile

karışması ile başlayan hikaye tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Karart Kültür Sanat tarafından Osman Genç'in üstlendiği "Bavul" izleyen arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Nevra Serezli, Ece Vahapoğlu, Deniz Arcak, Gökhan Türkmen, Şennur Nogaylar, Uğurkan Erez, Ayşe Erbulak, Olcayta Ahmet Tuğsuz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Gala öncesinde konuşan oyunun yönetmeni Levent Tülek, böyle bir ekiple ve ustalarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken oyun hakkında şunları söyledi: 'Oyun, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları doğru insan-yanlış insan tartışmasını ve günümüzinsanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, delidolu bir oyun.'