Bayburt Valisi Epcim, Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı'nı gezdi - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı'dan bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Epcim, burada gazetecilere, Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı'nın tarih açısından çok özel hususiyetler barındırdığını söyledi.

Milli parkta yapılacak çalışmaların gelecek kuşakların vatan bilincinin pekiştirilmesi açısından önemine dikkati çeken Epcim, "5. Kolordu Komutanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın ikinci Plevne olarak tabir ettiği mücadelenin verildiği bölge burası. İstiyoruz ki belirleyeceğimiz çeşitli sosyal etkinlik alanları, yürüyüş rotaları ile gençlerimiz burada tarihi yerinde görsün, öğrensin. Çetin şartlarda geçen Osmanlı-Rus Harbi'nin yaşandığı buraları yeni nesle anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Valilik tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla milli parkı halkın kullanımına açmak istediklerini dile getiren Epcim, "Yeni yürüyüş rotaları ve tarihimizin gençlerimize öğretileceği bir mekan oluşturmak istiyoruz. Buralarda mevziler, askerlerimizin toplu mezarları bulunmakta. Bugün bu vesileyle buradaki şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Epcim'e incelemelerinde Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile diğer ilgililer eşlik etti.