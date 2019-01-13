Son Dakika Haberleri: Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Ukrayna'ya İha Satışı Tarihi Bir Adım

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Ukrayna'ya İha Satışı Tarihi Bir Adım

1 saat önce

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA satışı ile ilgili bir tweet paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Ukrayna'ya İha Satışı Tarihi Bir Adım, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenk, attığı bir tweet ile Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.




Yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen satışın bu alanda tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Bayraktar "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım. Bu adım; ekibimiz, TSK'mız, Savunma Sanayi Başkanlığı, milli ve bağımsız savunma sanayi vizyonunu ortaya koyan, milli irade ve bayrağımızı zirveye çekmek için gönülden destek veren aziz Milletimizin eseri" şeklinde konuştu.




BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise kendi resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Milli' vurgusu yaptı. Attığı tweette ise "Bu başarı sadece Baykar'ın değil, Türkiye'nin başarısıdır, Milletimizin başarısıdır." şeklinde konuştu.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:14 

Selçuk Bayraktar, Ukrayna, Teknoloji
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