Bayram öncesinde hüzün ve sevinci birlikte yaşadılar - Son Dakika
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Bayram öncesinde hüzün ve sevinci birlikte yaşadılar

07.07.2022 13:23
Bayram öncesinde hüzün ve sevinci birlikte yaşadılar

Kurban Bayramı'na 2 gün kala evi yanan aile, hüznü ve sevinci bir arada yaşadı.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala evi yanan aile, hüznü ve sevinci bir arada yaşadı.

İddiaya göre Gaziantep'in Araban ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 7 katlı binanın 6. katında kirada oturan Eyüp Yıldırım, eşiyle birlikte hastaneye gitti. Evde 3 çocuğunu bırakan aile, hastanede gelen telefon ile büyük korku yaşadı. Telefonda mutfaktaki buzdolabının takılı olduğu prizde kıvılcımlar çıktığını öğrenen Baba Yıldırım, hemen kardeşlerini de alıp, dışarı çıkmasını istedi. Hastanedeki işlemlerini yarım bırakan Eyüp Yıldırım ve karısı eve doğru hareket ederken, 3 kardeşin evden çıkmasının ardından ise daireyi önce dumanlar sonra ise alevler sardı. Komşuların ihbarı üzerine ise itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hüzün ve sevinç bir arada

Eve dönen baba Yıldırım, ev ve eşyaların kullanılmaz hale gelmesinin hüznünü yaşarken, çocukları dışarda sağlıklı bir şekilde bulmanın sevincini de yaşadı. Baba Eyüp Yıldırım,

"Talihsiz bir nedenden dolayı evimiz yandı zerre kadar umurumda değil çünkü, çok şükür ciğerimiz yanmadı. Ailem ve ben iyiyim Allah'a şükürler olsun ki sınavımız maddiyatla oldu" dedi. Ailenin yardımına İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili yetişti. Kaymakam Sevgili, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Araban ve Yavuzeli ilçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile birlikte olay yerine giderek inceleme yaptı. Kaymakam Sevgili, incelemede ailenin kirada oturduğunu ve yeni ev bulana kadar yakınlarının yanında kalacağını öğrendi. Aileye sahip çıkacaklarını belirten Kaymakam Sevgili, "Can kaybının olmaması sevindirici ama ailenin evi kullanılmayacak kadar kötü durumda. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır. Biz de bu ailemize gereken desteği sağlayacağız" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Gaziantep, Hisarcık, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesinde hüzün ve sevinci birlikte yaşadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram öncesinde hüzün ve sevinci birlikte yaşadılar - Son Dakika
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