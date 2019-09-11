Bayramiç'te sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi'nden geçen Bayramiç Barajı ana sulama kanalına düşen yaban domuzu kurtarıldı.

Kanala düşen domuzu fark eden çevredeki tarla sahipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneğine bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler, uzun uğraşları sonucu hayvanı kurtardıktan sonra domuz bölgeden uzaklaştı.

Derneğin başkan yardımcısı Şenol Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çok sayıda yaban domuzu bulunduğunu söyledi.

İlçe merkezine kadar inen domuzların sebze, meyve ve mısır tarlalarına zarar verdiğini belirten Eroğlu, "Buna rağmen kanala düşmüş bir hayvanı öldürmek yerine kurtarmak için büyük çaba harcadık." dedi.