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Bayrampaşa'da küfür iddiası; taksiciyi dövdüler - Son Dakika

Bayrampaşa'da küfür iddiası; taksiciyi dövdüler

07.01.2022 09:49
Bayrampaşa'da küfür iddiası; taksiciyi dövdüler

BAYRAMPAŞA'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü.

BAYRAMPAŞA'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı. O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Bayrampaşa'da küfür iddiası; taksiciyi dövdüler
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Bayrampaşa, Pazartesi, Taksi, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da küfür iddiası; taksiciyi dövdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da küfür iddiası; taksiciyi dövdüler - Son Dakika
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