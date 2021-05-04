BB Erzurumspor'da umutlar giderek tükeniyor
04.05.2021 11:37
BB Erzurumspor, dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmasının ardından ligde kalmak için tüm umutlarını son 2 maça bıraktı.
BB Erzurumspor, dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmasının ardından ligde kalmak için tüm umutlarını son 2 maça bıraktı.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, ligin 39. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 14. dakikasında 3-0 geri düşen Erzurum ekibi maçın geri kalanında rakip filelere 1 gol göndererek müsabakayı 3-1'lik skorla tamamladı.
Bu mağlubiyetle birlikte Dadaşlar 37 puanla 18. sırada kalırken umutlarını ise oynayacağı son 2 maça bıraktı. Ligin 42. haftasını BAY geçecek olan mavi-beyazlı ekip 40. haftada oynayacakları Kasımpaşa ve 41. haftada oynayacakları Alanyaspor maçlarından 3'er puan çıkartıp 43 puanla ligde kalma mücadelesi verecek. - ERZURUM
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