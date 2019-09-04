Son Dakika Haberleri: Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

2 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde bir aylık bebeğini boğan kadının intihar ettiği iddia edildi.

Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde bir aylık bebeğini boğan kadının intihar ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, işinden gece saatlerinde Körfez Mahallesi'ndeki evine dönen Tarık B, eşi Fatma B'yi (27) iple asılı halde, bir aylık bebeği Aybüke'yi ise beşiğinde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, annenin bebeği yastıkla boğduktan sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Anne ve bebeğin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Körfez, Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu
Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]