Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar - Son Dakika
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Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar

21.06.2022 19:49

Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2'si yetişkin 5'i bebek mezarının taşları balyozlarla kırıldı.

Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2'si yetişkin 5'i bebek mezarının taşları balyozlarla kırıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Nenehatun Mahallesi Nenehatun Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlığa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2'si yetişkin 5'i ise bebek mezarlarının taşlarını paramparça etti. Sabah çalışmak için mezarlığa gelen işçiler olayı fark edince amirlerine bildirdi. Polis ekiplerine intikal eden olayda failler aranıyor. Mezar taşlarının ise Darıca Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi.

Mezarlığın giriş-çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

YORUMLAR
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Tarihi mezar taşlarını satmak isterken yakalandı Tarihi mezar taşlarını satmak isterken yakalandı Restorasyonu tamamlanan mezar taşları turizme kazandırıldı Restorasyonu tamamlanan mezar taşları turizme kazandırıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar - Son Dakika
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