Bebek Sahilinde Hayasızca Hareket Ettikleri Gerekçesiyle Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Bebek sahilinde "hayasızca" hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden Ö.K.'nin "uyuşturucu kullanmak", "çocuk istismarı", "görevli memura mukavemet" gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nin ise "hayasızca hareket" ve "kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu belirtildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Bebek sahilinde 30 Mayıs 2022 tarihinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada yayınlanan, 2 kişinin halka açık alanda hayasızca hareket ettiklerine ilişkin görüntüler kısa sürede infial yarattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Güvenlik görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "hayasızca hareket" suçundan işlem yapılan şüpheliler Ö.K. ve C.M.T. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Söz konusu görüntülerle ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K. ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında 'hayasızca hareket' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nin 'uyuşturucu kullanmak', 'çocuk istismarı', 'görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nin ise 'hayasızca hareket' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."