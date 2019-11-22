Son Dakika Haberleri: Begüm Kütük, Venedik hazırlığında
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Begüm Kütük, Venedik hazırlığında

6 saat önce

Oyuncu, önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte İtalya'ya giderek Venedik Bianeli'ne katılacaklarını söyledi.

Begüm Kütük, Venedik hazırlığında, System.String[]

Oyuncu, önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte İtalya'ya giderek Venedik Bianeli'ne katılacaklarını söyledi. Venedik'te tatil de yapacaklarını belirten Kütük, "Tatil alışverişine çıktım" dedi.

Erdil Yaşaroğlu, Venedik, İtalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47 
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