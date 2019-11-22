Begüm Kütük, Venedik hazırlığında

Oyuncu, önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu 'yla birlikte İtalya 'ya giderek Venedik Bianeli'ne katılacaklarını söyledi. Venedik'te tatil de yapacaklarını belirten Kütük, "Tatil alışverişine çıktım" dedi.

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