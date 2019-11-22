Begüm Kütük, Venedik hazırlığında
6 saat önce
Oyuncu, önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte İtalya'ya giderek Venedik Bianeli'ne katılacaklarını söyledi.
Oyuncu, önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu'yla birlikte İtalya'ya giderek Venedik Bianeli'ne katılacaklarını söyledi. Venedik'te tatil de yapacaklarını belirten Kütük, "Tatil alışverişine çıktım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47
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