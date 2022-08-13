Xi, Uluslararası Toplumu Küresel Kalkınma Ortaklığı Kurmaya Çağırdı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası toplumu küresel kalkınma ortaklığı için birlikte çalışmak üzere kalkınmayı teşvik etme, elverişli bir ortam yaratma ve küresel kalkınma için yeni itici güçler oluşturma konusunda uzlaşma sağlamaya çağırdı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi açıklamayı, Cuma günü Uluslararası Sivil Toplum Dayanışma Konferansı'na Küresel Kalkınma Girişimi ile ilgili gönderdiği tebrik mektubunda yaptı.