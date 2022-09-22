Çin'in Yurt Dışına Yaptığı Finans Dışı Doğrudan Yatırımlar Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 7,2 Arttı

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, yılın ilk sekiz ayında ülkenin yurt dışına yaptığı finans dışı doğrudan yatırımların (ODI), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artışla 492,76 milyar yuana ulaştığını gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı'na göre ODI, ABD doları bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artışla 75,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dışarıya yönelik finansal kiralama ve ticari hizmetler yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,1 artışla 25,13 milyar ABD dolarına yükseldi. Toptan ve perakende satış, imalat, inşaat, bilimsel araştırma ve teknik hizmetler dahil olmak üzere birçok alana yapılan yatırımlar büyüme kaydetti. İlk sekiz ayda, Kuşak ve Yol ülkelerine yönelik finans dışı doğrudan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 artışla 13,95 milyar ABD dolar oldu.