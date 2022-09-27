Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi

27.09.2022 17:24
Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Rusya'daki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Rusya'daki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili taziye mesajı gönderdi. Xi, mesajında Rusya'nın İzhevsk kentindeki silahlı saldırıyı öğrendiğinde derinden sarsıldığını belirtti. Xi; Çin hükümeti, halkı ve kendi adına, olayda hayatını kaybedenler için derin taziyelerini dile getirdi ve yaslı ailelerin acılarını paylaştığını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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