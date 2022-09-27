BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping , Salı günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin 'e, Rusya 'daki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili taziye mesajı gönderdi. Xi, mesajında Rusya'nın İzhevsk kentindeki silahlı saldırıyı öğrendiğinde derinden sarsıldığını belirtti. Xi; Çin hükümeti, halkı ve kendi adına, olayda hayatını kaybedenler için derin taziyelerini dile getirdi ve yaslı ailelerin acılarını paylaştığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Xi, Rusya'daki Okul Saldırısı Nedeniyle Putin'e Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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