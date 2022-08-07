Uluslararası Toplum, Tek Çin İlkesine Desteğini Bir Kez Daha Tekrarladı - Son Dakika
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Uluslararası Toplum, Tek Çin İlkesine Desteğini Bir Kez Daha Tekrarladı

07.08.2022 17:05
Uluslararası Toplum, Tek Çin İlkesine Desteğini Bir Kez Daha Tekrarladı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine güçlü şekilde muhalefet gösteren uluslararası toplumun üyeleri, aynı zamanda da tek-Çin ilkesine bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine güçlü şekilde muhalefet gösteren uluslararası toplumun üyeleri, aynı zamanda da tek-Çin ilkesine bağlılıklarını bir kez daha teyit etti. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Mijian'la yaptığı görüşme sırasında, "Lübnan Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü ve tek Çin ilkesine uymanın önemini destekliyor" dedi. Sudan'ın Dışişleri Bakan Vekili Ali Sadık da Çin'in Hartum Büyükelçisi Ma Xinmin'le gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı açıklamada Sudan'ın tek Çin ilkesini desteklediğini ve Taiwan'ı Çin'in ayrılamaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Sadık, "Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çabalarını da destekliyoruz" diye konuştu. Sırbistan'ın tek Çin ilkesini desteklediğini ve Taiwan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirten Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, bu konumların değişmeyeceğini ifade etti. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki de bölgesel kurumun tek Çin ilkesine bağlılığını bir kez daha dile getirdi ve "Arap Birliği aynı zamanda Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmasını da destekliyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Uluslararası Toplum, Tek Çin İlkesine Desteğini Bir Kez Daha Tekrarladı - Son Dakika

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