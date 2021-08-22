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BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR - Son Dakika

BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR

22.08.2021 13:45

Değişen Evlilik Alışkanlıkları araştırmasında evlilik arifesinde olan çiftlerin yüzde 88'inin alyansın sürekli takılmasını istediği ortaya çıktı.

Değişen Evlilik Alışkanlıkları araştırmasında evlilik arifesinde olan çiftlerin yüzde 88'inin alyansın sürekli takılmasını istediği ortaya çıktı. Evlendikten sonra ise bu isteğin azaldığı görüldü.

Dünya evine girmek isteyenlerin isteme, söz, nişan ile başlayıp düğün ile noktalanan zorlu süreci artık farklı beklentilerle kendini gösteriyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in Türkiye genelini temsil eden 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak yaptığı, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen Değişen Evlilik Alışkanlıkları'nı masaya yatıran araştırmasının ikinci bölümünde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmanın detaylarını paylaşan Yusuf Akın, "Evli çiftler alyans takmalı mıdır" sorusunu sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı 65.2 olarak gerçekleşti. Evli çiftler bu soruya yüzde 63.8 oranında evet alyans takılmalıdır derken, henüz evlilik arifesinde olan çiftlerde bu oranın yüzde 88 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Evlilik öncesinde alyans takma ile alakalı tavır çok daha şiddetli ve sert oluyor ama evlendikten sonraki süreçte görünen o ki alyansla alakalı görüşler biraz daha değişiyor? değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 68 EVLİLİK TEKLİFİNİ ERKEK YAPSIN İSTİYOR

Akın, 'Evlilik teklifini erkek etmelidir sorusuna evet erkek etmelidir diyen kadınların yüzde 68.4 oranında katıldığını fakat bu oranın erkeklerde yüzde 60.2'ye geldiğini görüyoruz. Yüzde 64.4 oranıyla genel olarak bir katılım söz konusu. Evli çiftler sözlü ve nişanlılara göre bu önermeyi daha çok destekliyor' ifadelerini kullandı.

YÜZDE 44 TEKTAŞ İSTİYOR

Kadınlar ve erkekler arasındaki en yüksek farkındalığın tektaş yüzükte yaşandığını belirten Akın, 'Evlilik teklifinde tektaş gereklidir sorusuna destek yüzde 44.4 oldu. Kadınlar yüzde 52.4 oranında evet tektaş gereklidir derken, erkeklerde ise bu oran yüzde 36 olarak görülüyor' dedi.

KADINLAR ORGANİZASYONLA DAHA ÇOK İLGİLENİYOR

Akın, 'Söz, nişan, kına gecesi gibi organizasyonların gerekliliğiyle alakalı olarak, genelde kadınların erkeklere göre çok daha güçlü bir evet dediklerinin ve yüzde 60.5 bandında da bu sorunun evet gereklidir bağlamında cevaplanıldığını gördük. Düğün organizasyonu gereklidir önermesine evet cevabını verenlerin oranı yüzde 64.8' diye konuştu.

GENÇLER DÜĞÜNÜ DAHA AZ GEREKLİ BULUYOR

Yaşlılara göre gençlerin düğünü daha az gerekli bulduğu değerlendirmesini yapan Akın, 'Yaşlılara göre gençler düğünü çok daha az gerekli bulduklarını belirtiyorlar. Eğitim düzeyi de yükseldikçe düğün organizasyonunu gerekli görme oranlarında anlamlı bir düşüşün olduğunu tespit ettik. Geleneksel kodlarımızı taşıyan ve değişilmez olarak nitelendirdiğimiz, olmazsa olmazlar olarak bir evlilik organizasyonunun değerlendirebileceğimiz bazı konularda özellikle genç kuşakta bir görüş farklılığı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Eğitim düzeyi yükseldikçe ve yaş gençleştikçe görüşlerin biraz daha farklılaştığını görüyoruz' dedi.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR
BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR

Yusuf Akın, Evlilik, Türkiye, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEKARLARIN YÜZDE 88'İ ALYANS TAKILSIN İSTİYOR - Son Dakika


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