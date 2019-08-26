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Bekçilerin üzüm nöbeti başladı

1 saat önce

Bekçilerin üzüm nöbeti başladı Üzüm hırsızlığına karşı bekçiler nöbet tutuyorGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı devam eden üzümler, bir yandan hasat edilirken bir yandan da hırsızlıkları önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği bekçileri yoğun bir mesai harcıyor.

Bekçilerin üzüm nöbeti başladı

Üzüm hırsızlığına karşı bekçiler nöbet tutuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı devam eden üzümler, bir yandan hasat edilirken bir yandan da hırsızlıkları önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği bekçileri yoğun bir mesai harcıyor.

İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerinde 50 bin dekarda ekili olan bağlarda üzüm hasadı devam ederken, gerektiğinde gece gündüz 8 kişilik bekçi ekibi tüfeklerle tarlalarda görev yapıyor. Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, üzüm hasadının başlamasıyla birlikte bekçileri her gün görev yerinde hazır bulunmaları ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, bekçilerinin her ihbarı değerlendirdiğini ve gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "Çiftçilerimizin malını korumak için burada bulunmaktayız diyeceğim şey budur bekçi arkadaşlarla devamlı geceli gündüzlü devriye yapıyoruz büyük hırsızlıklar değil küçük hırsızlıklar olabiliyor hırsızlık durumunda hırsızın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve buluyoruz, gerektiğinde 24 saat esaslı çalışıyoruz. Şu anda tam hasat sezonu, bu güneşin bağrında sadece çiftçilerin mallarını korumak için buradayız" diye konuştu.

Bekçiler özellikle bu hasat döneminde üzüm kesenleri yakından izleyerek, şüpheli durumda telefonla birbirleriyle görüşüp gerektiğinde jandarmaya bilgi veriyor ve yardım istiyor.

Bağ sahibi Murat Kayatürk, "Bekçiler sayesinde her sene yaşanan hırsızlık olaylarını bu yıl yaşanmadı, evde rahatlıkla oturabiliyoruz, daha önceki yıllarda hırsızlık olaylarının sık sık yaşandığını görüyorduk" dedi.

Gaziantep, İslahiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:18 Kaynak: İHA
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