Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedine ulaşıldı.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, dünden beri haber alınamayan Şişov'un evinden uzak olmayan parkta asılı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin kasten cinayet kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şişov'un başkanı olduğu Belarus Evi Derneği, Ukrayna'daki muhaliflere yardım faaliyetleri yürütüyor.