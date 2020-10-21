- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor - Son Dakika

- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor

21.10.2020 11:50

- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor Korona virüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan Belçika yeniden alarm düzeyine ulaştı.

- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor

BRÜKSEL - Korona virüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan Belçika yeniden alarm düzeyine ulaştı. Ülkede vaka artışları önlenemezken hastanelerde yer sorunu yaşanma ihtimali yeniden gündeme geldi.

Yaz aylarında alınan tedbirlerle ikinci dalganın engellendiği Belçika'da okulların açılması ve yaz sonu itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinden sonra Eylül ve Ekim aylarında vak'a artışları yeniden yükseldi. Bu duruma engel olmak amacıyla geçtiğimiz hafta alınan bir ay boyunca kafe ve restoranların kapanması kararına rağmen bulaşma ve yeni vak'a oranlarında artış durdurulamıyor. Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından verilen rakamların Çarşamba sabahı güncellemesine göre, Belçika'da 11 - 20 Ekim arasında hesaplanan ortalama yeni günlük bulaşma sayısı artmaya devam ediyor. Buna göre bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik bir artışla 8 bin 975 kişi seviyesine ulaştı. 14 - 20 Ekim arasında ise hastaneye yatışlar, ortalama 295 günlük yatışla, yüzde 94 oranıyla artmaya devam etti.

11-17 Ekim tarihleri arasında virüs, günde ortalama 32'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede toplamda, 486'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 bin 969 Covid-19 hastası şu anda hastanelerde tedavi görüyor.

Belçika'da salgının başlamasından bu yana, 240 bin 159 kişi Covid-19 için yapılan testlerde pozitif çıktı. Test edilenlerin tümü içinde pozitif insanların oranı ulusal olarak yüzde 15,8'e ulaştı. Salgının başından bu yana ise ülkede toplam vefat sayısı 10 bin 489 olarak kaydedildi.

Ülkede önemli siyasi yetkililerin vatandaşlara yönelik olarak durumun ciddiyetine dikkat çekmek için yaptıkları çağrılara rağmen, vatandaşların büyük bölümünün tedbir kurallarına uymamaya devam ettiği bildiriliyor. Virüsün yayılmasında etkili olan okulların ölüler bayramı kapsamında Kasım ayı başında yapılacak bir hafta olan resmi tatil ise tedbir amaçlı olarak iki haftaya çıkarıldı.

- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
- Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor

Koronavirüs, Belçika, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti 3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti         
11:31
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı         
09:43
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Belçika Covid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei