Belediye başkanı süslettiği makam aracının direksiyonuna geçip sünnet çocuklarını gezdirdi - Son Dakika

- Belediye başkanı süslettiği makam aracının direksiyonuna geçip sünnet çocuklarını gezdirdi

BURSA - Bursa'nın Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 101 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır süslenen makam aracının direksiyonuna geçerek sünnet çocuklarıyla birlikte korteje katıldı.

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleninde 101 çocuk erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Şölen, Vani Mehmet Mahallesi'nden Yeni Mahalle'ye kadar süren kortejle başladı. Bando eşliğinde şarkılarla oluşturulan kortejin başında ise, makam aracı süslenen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır vardı. Aracın direksiyonuna geçen Tanır, araçtaki sünnet çocuklarıyla ilçede tur attı. Şölene kortejin sona ermesiyle Kestel Aile Parkı'nda devam edildi. Buradaki etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toroman, partililer ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende daha sonra pilav ikramı yapıldı. Animasyon, Karagöz-Hacivat ve bando gösterileri de gerçekleşen şölende son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Roman Orkestrası sahneye çıkarak, hareketli parçalarla vatandaşları eğlendirdi.

Etkinlikte konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde bu yıl 101 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şu anda 101 çocuğumuz ve aileleriyle birlikte eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Kortejiyle, animasyon ve bando gösterileriyle dolu dolu bir programla çocuklarımızın yanındayız. Ekmeğimizi, neşemizi, eğlencemizi paylaşıyoruz. Hem çocuklarımıza hem ailelerimize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

(BÖ-AÇ-CC-Y)