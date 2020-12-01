Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

01.12.2020 14:33
Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediye başkanları toplantısı düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediye başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantıda Düzce'nin sorun ve sıkıntıları konuşuldu.

Korona virüs salgını boyunca bir araya gelemeyen Düzce'de belediye başkanları, Gölyaka'da bir araya geldi. Toplantıya Cumhur İttifakına bağlı Belediye Başkanları'nın yanı sıra bağımsız olarak görevine devam eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'nde katılım sağladı. Siyasi parti il başkanlarının da katıldığı toplantıda Düzce'de yapılan çalışmalar, ilçelerde yapılan çalışmalar görüşüldü. Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerinde görüşüldüğü toplantı da ilerleyen günlerde yapılması muhtemel projelerde görüşüldü. - DÜZCE

Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirildi
Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

Koronavirüs, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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