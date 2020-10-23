Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı - Son Dakika

Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı

23.10.2020 12:54
Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı, System.String[]

Kovid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'tablet kampanyası' çerçevesinde 10 bin tablet dağıtımı başladı.

Kovid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'tablet kampanyası' çerçevesinde 10 bin tablet dağıtımı başladı.

Eğitimde fırsat eşitliği sunmak hedefiyle başlatılan kampanyanın açılışı Anafartalar İlkokulu'nda Kaymakam Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

'Bağcılar'dan eğitime tam destek, bir tablet de siz alın, Bağcılar'da EBA'ya ulaşamayan öğrenci kalmasın' sloganıyla düzenlenen kampanyanın ilk etabında iş insanlarının katkılarıyla temin edilen bin tablet öğrencilere hediye edildi.

Tabletlerin kalan kısmının ise dönem içerisinde teslim edileceği belirtildi.

"İNTERNETİ OLMAYAN ÇOCUK KALMAYACAK"

Evinde tableti ve bilgisayarı olmayan çocukları tespit etmek için çalışmanın başlatıldığını söyleyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "İlk etapta bin tane tablet dağıtılacak, verilen siparişlerle 2 bini bulacağız. Bağcılar'da tableti olmayan, internete bağlanamayan gencimiz, çocuğumuz, delikanlımız kalmasın diye böyle bir uğraş içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin dijital dünyaya, internete erişimiyle beraber farklı bir ufuk açılmasını da temenni ediyorum" dedi.

ÇAĞIRICI: EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Eğitime desteğimiz devam ediyor, okul arazilerinin teminden, okul yapımına, bakım ve onarımına kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bugün EBA TV'ye erişemeyen, interneti, bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimiz kalmasın diye bir kampanya başlattık. Dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesi, ilk etap tabletlerin dağıtımını yaptık. Tableti, bilgisayarı olmayan öğrenci kalmayıncaya kadar dağıtıma devam edeceğiz" diye konuştu.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler, mutlu olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. Tablet hayali olduğunu söyleyen küçük Eymen, gözleri dolarak EBA TV'ye gireceğini, ödevlerini yapacağını anlattı.


Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı
Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı
Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı
Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı - Son Dakika

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