Belediyeden sokak sokak temizlik - Son Dakika

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Belediyeden sokak sokak temizlik

6 saat önce

Gemlik Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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Gemlik Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk'ün koordine ettiği ekipler, cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere çalışmalara hız verdi. Gemlik'in çeşitli mahallelerinde sokak temizliğine devam eden ekipler, merkezi noktalarda da çalışmalar yaptı. Ekipler Hisar Mahallesi viyadük altında ot biçme çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Hisar Mahallesi Böğürtlen Sokak, Bergamot Sokak, Bahçelievler, Sarı, Dişbudak sokaklar ile Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde Yıldızlar, Dimili, Onur sokaklarda yıkama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Zeytin Dalı Meydanı'nda yer alan çay bahçeleri önündeki çeşmede de temizlik ve bakım çalışmasını tamamlandı. Böylece Tankut Öktem'i anma etkinlikleri kapsamında sergilenen heykellerin bulunduğu meydan da temiz çeşmeye kavuştu.


Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bir yandan sanat faaliyetleri sürerken öte yandan Gemlik'in temizlik ve bakım konusunda ihtiyaç duyduğu çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Göreve geldiğimizin onuncu ayına yaklaşırken, hemşehrilerimiz ilçemizdeki değişim ve dönüşümü fark ediyor, memnuniyetle karşılıyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu vefat yıldönümü sebebiyle heykeltraş Tankut Öktem'i anmak üzere bir dizi faaliyete başladık. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de dört koldan ilçemizde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Küçük Kumla'da Beşinci Durak arkasında üç buçuk yıldır yapılmayan bir grup sokakta parke taş çalışmalarını tamamladık. Tüm sokaklarımızda yıkama, süpürme, bakım çalışmaları da sürüyor. Çeşmelerimiz temizleniyor" - BURSA

Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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