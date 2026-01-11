Benes, Türkiye\'de İz Bırakmayı Hedefliyor

Zecorner Kayserispor'un orta saha oyuncusu Laszlo Benes, Süper Lig'de geçmişte forma giymiş Slovak futbolcular gibi Türkiye'de iz bırakmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı Slovak oyuncusu Benes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Antalya'ya geldiğimiz ilk günden itibaren sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Bu şekilde ikinci yarıya hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da iyi bir iş çıkardık. Hazırlık maçı oynadık. Bu kadar yoğun çalıştıktan sonra hazırlık maçı oynamak biraz yorucu olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı forma altında elinden gelenin en iyisini yapmak için gayret ettiğinin altını çizen Slovak orta saha oyuncusu, "Türkiye'de iz bırakmayı çok fazla isterim. Filip Holosko, Martin Skrtel, Marek Hamsik, Marek Sapara ve Miroslav Stoch, tüm bu oyuncular Türkiye'de oynadılar. Taraftarlar tarafından tanınıyorlar. İz bıraktılar. Ben de çok çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum." diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında çok fazla puan kaybettiklerini belirten Benes, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sezona çok iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Öne geçtiğimiz maçlarda yakalandık. Bu şekilde gol yiyerek puan kaybettik, bazı maçlarda berabere kaldık. Sezonun ilk yarısında Markus Gisdol ile iyi çalışmıştık, iyi hazırlanmıştık. Süreç içerisinde çok fazla puan kaybettik. Yeni gelen hocamızla sıkı çalışmamıza devam ettik. Zamanla daha iyi maçlar, daha kuvvetli oyunlar göstermeye başladık. Oynadığımız son 4 maçta sadece 2 gol yedik. Takım olduk, herkes kenetlendi. Birbirimiz için mücadele eden bir hale büründük. Bazı maçlarda şans faktörü de yanımızdaydı. Umut ediyorum ki ikinci yarıda çok daha iyisini yapacağız."

"İlk birkaç hafta kolay değildi"

Laszlo Benes, sezonun ilk yarısına dair bireysel performansını değerlendirdi.

Bireysel performansından dolayı memnun olduğunu anlatan Benes, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk birkaç hafta kolay değildi. Adaptasyon süreci oldu ama Kayserispor ile bu süreci atlattıktan sonra hep elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Ligi tanımam da gerekiyordu. Tempoyu gördüm, ligin nasıl oynandığını gördüm. Takımıma gollerimle katkı sağladım. Takımımın başarısı için mücadele ediyorum. İkinci yarıda da performansımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde son maçlarda biraz daha defansif bir rol üstlendiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Almanya'da olduğum süreçte daha çok 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyordum. Kaleye daha yakın konumlanabiliyordum. Gençken de özellikle şut çekme konusunda çok çalıştım. Uzaktan etkili olabilen bir oyuncuyum. Bu senede 4 golü ceza sahası dışından attım. Biraz daha kaleye yakın oynarsam birçok rakip için bu şekilde tehlikeli şutlar çekebileceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Kayseri'ye gelmeden önce Skriniar ve Satka ile görüştüm"

Benes, Süper Lig'de son 4 maçta daha iyi performans sergilediklerini dile getirdi.

Laszlo Benes, Kayseri temsilcisinde oynadığı futboldan keyif aldığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Kayseri'ye gelmeden önce birkaç Slovak oyuncuyla görüştüm. Fenerbahçe'den Milan Skriniar, Samsunspor'dan Lubomir Satka ile konuştum. İkisi de ligle alakalı çok güzel şeyler söylediler. Buraya gelmemi istediler. Türkiye Ligi her yıl güçlenen bir lig. Önemli oyuncular geliyor. Önemli oyuncular var. Ben de elime gelen bu opsiyonu kullandım. Her maç mutluyum. Tekrar kendime geldim."

Ligde son 4 maçta 2 gol yediklerini anımsatan deneyimli orta saha oyuncusu, "Ligin son dört maçında daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Savunmada iyi oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Oynadığımız son lig maçında da 3-4 tane önemli pozisyon yakalamıştık. Ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik. Son paslarda ya da öncesinde başarılı olamadık. Bu pozisyonları kullanamadık. Çalışarak, bunları geliştirerek ikinci yarıda daha iyisini yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Türk Milli Takımı, ligin de bir seviye üstünde"

Laszlo Benes, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Türkiye ve Slovakya milli takımlarıyla ilgili görüşlerini de paylaştı.

Deneyimli futbolcu, Kosova ile oynayacakları yarı final maçına ilişkin, "Her zaman sıradaki maça bakan bir oyuncuyum. Kosova'ya karşı en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Biz Kosova'yı yenersek ve finalde de Türkiye'yle eşleşirsek, bu benim için de özel bir müsabaka olur. Dört takım (Türkiye, Slovakya, Kosova ve Romanya) da kuvvetli. Büyük maçlar oynanacak. Dört takımın da hayalleri var." dedi.

Ay-yıldızlı ekibin çok kuvvetli bir takım olduğunu vurgulayan Benes, "Türk Milli Takımı'nda çok fazla kaliteli oyuncu var. Büyük isimler, aynı zamanda genç yıldızlar var. Son maçlarında da iyi oynadıklarını düşünüyorum. Lig nasılsa milli takım da öyle oluyor, heyecanlıyım. Özellikle finalde karşılaşırsak nasıl olacağını ben de çok merak ediyorum. Bir Slovak olarak tabii ki Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılmasını isterim. Türkler de Türkiye'nin katılmasını isteyecektir. Bakalım finali görelim, sonrasında ya Slovaklar ya da Türkler mutlu olacaklar." şeklinde konuşmasını tamamladı.