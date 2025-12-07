Benin\'de Askeri Darbe: Hükümet Feshedildi

BENİN'de bir grup asker, devlet televizyonu yayınında yönetime el koyduklarını açıkladı.
Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini 'Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi' olarak adlandıran grup, hükümetin feshedildiğini duyurdu. Askeri grup, 'Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını' bildirdi.
