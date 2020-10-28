Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı - Son Dakika

Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı

28.10.2020 19:07

Ermenistan ordusunun Berde kentinde sivilleri hedef aldığı füzeli saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, 70 sivil de yaralandı.

Ermenistan ordusunun Berde kentinde sivilleri hedef aldığı füzeli saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, 70 sivil de yaralandı. Bölgedeki Yevlah Merkez Hastanesine kaldırılan yaralılar korku dolu dakikaları anlattı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ krizinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları devam ediyor. Ermenistan'ın son olarak Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği füze saldırında 21 sivil hayatını kaybetti, 70 sivil de yaralandı. Füzeli saldırı, işlek bir caddede iş yerlerinin ve sivillerin yoğun olduğu bir noktaya isabet etti. Onlarca iş yeri yerle bir olurken, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Saldırıda yaralanan 70 sivilin 26'sı Yevlah Merkez Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, tedavileri devam eden yaralılar yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı.

"FÜZENİN HAVADA İNFİLAK ETTİĞİNİ SANDIM"

Füze saldırısında yaralanan Aysu İsmayılova, "Olay zamanı bahçedeydim. Patlama sesini duydum ama havada infilak ettiğini sandım. Düşme anında sesini duydum ve kaçmaya başladım, sonra da durumum belli. Sağ elimde kırıklar var, sol elimde ise delikler var" diye konuştu.

"ORDUMUZA GÜÇLERİ YETMEDİĞİ BİZLERİ HEDEF ALIYORLAR"

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirten ve füzeli saldırıda yaralanan Hasan Cabbarov, "Bizim askerlerimize, ordumuza güçleri yetmediği için sivil halkı hedef alıyorlar. Çocuk, genç, yaşlı bakmadan ateş açıyorlar. Dünya niye susuyor, devletler niye görmüyor ki, biz haklıyız, biz kendi topraklarımızı istiyoruz. Niye susuyorlar, 30 yıldır susuyorlar. Yarın bu olaylar onların da başlarına gelecek" dedi.

"YERE YATTIM AMA ŞARAPNEL PARÇALARI KAFAMA İSABET ETTİ"

Saldırıya iş yerinde yakalandığını ifade eden Rüstem Aliyev ise, "İş yerindeydim. Dışarı çıkmış sokakta duruyorduk, gelip üzerimize düştü. Yere yattım ama şarapnel parçaları kafama isabet etti. Ordumuza gücü yetmediği için sivil vatandaşları hedef alıyorlar. Çocuk, büyük, bebek fark etmiyor. Allah ordumuza güç versin. Biz ordumuzun arkasındayız, korkmuyoruz. Ermenistan kim ki biz onlardan korkalım, onlar yok olup gidecek" ifadelerini kullandı.

YEVLAH MERKEZ HASTANESİNDE 26 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sivillerin tedavi edildiğin hastanenin Başhekimi Azer İsmayılov, "Ermenistan vahşeti ilk defa değil. Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Öğle saatlerinde saldırı sonrasında çok sayıda vatandaşımız yaralandı, bizim hastaneye de bir kısmı yerleştirildi. Bizim hastanemize 26 hasta getirildi. Bunların 19'u erkek, 7'si kadın. Hastaların birçoğunun durumu ağır ve yoğun bakımda. Siz gördünüz, bazı hastalar hafif yaralanan hastalar. Hastalar genellikle vücutlarından şarapnel yaraları almışlar. Bazı hastalar kafa travması yaşamış" dedi.

(İHA)

Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı
Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Saldırı, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berde'deki füzeli saldırıda yaralanan siviller korku dolu dakikaları anlattı - Son Dakika

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