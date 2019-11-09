Son Dakika Haberleri: Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı
Son Dakika Güncel Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı

7 saat önce

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı başkent Berlin'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı, System.String[]

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı başkent Berlin'de düzenlenen şenlikle kutlandı.


Tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen kutlamaya, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller, davetlilerle on binlerce kişi katıldı.


Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, halkı cesaretli ve hoşgörülü olmaya çağırdı.

İnsanlık dışı bir yapı olarak nitelendirdiği Berlin Duvarı'nın artık yok olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak ülkede yeni duvarlar oluştu. Mutsuzluk, öfke, nefret duvarları. Yabancılaşma duvarları. Görünmez, ancak yine de bölen duvarlar. Birlikteliğimizin önünde duran duvarlar." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, bu duvarları bu ülkede yaşayanların inşa ettiğine işaret ederek, "Bunları (duvarları) sadece biz yıkabiliriz. İzlemeyelim, bu konuda şikayet etmeyelim, bu duvarları yıkalım." dedi.

Şenlikte, çok sayıda müzik grubu sahne alırken, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılını konu alan ışık gösterileri yapıldı.


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski Doğu Almanya rejimi, 13 Ağustos 1961'de Berlin'i ve Almanya'yı ayıran duvarı inşa etmişti.

"Utanç Duvarı" olarak da anılan Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkılmış, 3 Ekim 1990'da da iki Almanya'nın birleşmesi gerçekleşmişti.

Frank Walter Steinmeier, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir
İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 07:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]