BES'te Devlet Katkısı %20'ye Düşürüldü

Türkiye Sigorta Birliğince (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine ilişkin, "Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hala oldukça yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TSB'den yapılan açıklamada, sistemin güçlü yapısı ve sürdürülebilirliğini koruduğu belirtildi.

BES'in 22 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en başarılı yapısal reformlarından biri haline geldiği ifade edilen açıklamada, gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2,2 trilyon lira fon büyüklüğüne yaklaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu büyüklüklerin, BES'in artık yalnızca teşviklerle büyüyen bir yapı olmadığı, derinleşmiş, kalıcı, güçlü bir tasarruf ve yatırım ekosistemine dönüştüğünün ortaya koyulduğu ifade edildi.

Hala yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret ediyor

Açıklamada, "Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hala oldukça yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret etmektedir." denildi.

Brüt asgari ücretteki artışla birlikte devlet katkısı üst limitlerinin de yükseldiği hatırlatılan açıklamada, yapılan düzenlemenin ekonomik konjonktür, kamunun bütçe dengeleri ve sistemin ulaştığı ölçek dikkate alınarak gerçekleştirilen bir dengeleme adımı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, BES katılımcılarının mevcut birikimlerine ilişkin herhangi bir değişikliğin olmadığı özellikle vurgulanarak, katılımcı birikimlerinin ve hak edilen devlet katkılarının güvence altında olduğu belirtildi.

BES'in avantajlarının yalnızca devlet katkısıyla sınırlı olmadığına işaret edilen açıklamada, fon performanslarının da önemine değinildi.

Açıklamada, artan fon çeşitliliği, profesyonel fon yönetimi ve uzun vadeli yatırım perspektifi sayesinde BES'in güçlü bir yatırım alternatifi haline geldiği belirtildi.

Son 5 yıllık dönemde BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisinin yaklaşık yüzde 827 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, bu performansın altın hariç tüm yatırım araçlarının ve enflasyonun üzerinde kaydedildi.

Açıklamada, son bir yılda BES katılımcılarının fon büyüklüğünün yüzde 80 artış gösterdiği, doğru zamanda yapılan fon dağılımı değişiklikleriyle katılımcıların daha yüksek getiri elde edebildiği aktarıldı.

TSB açıklamasında, BES'in yalnızca bireyler için değil, Türkiye ekonomisi açısından da stratejik bir rol oynadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"BES, bireylerin emeklilik dönemleri için uzun vadeli ve güvenli birikim yapmalarını sağlarken, sermaye piyasalarına ve reel sektöre kalıcı fon kaynağı oluşturarak makroekonomik istikrara önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği olarak altını çizmek isteriz ki devletin BES'e desteği güçlü şekilde devam etmektedir. Şeffaf altyapısı ve sürekli gelişen yapısıyla BES, uzun vadeli tasarruf ve yatırım güvencesi olmaya devam edecektir."