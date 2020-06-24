Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Yeni takımı... - Son Dakika

Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Yeni takımı...

Porto'da gözden düşen Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş ile anılıyordu.

Porto'da gözden düşen Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş ile anılıyordu. Kamerunlu futbolcu son dönemlerde yaşadığı ağır sakatlıkların ardından Portekiz kulübü tarafından transfer listesine konulmuştu.

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Portekiz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü Rennes ve Saint-Etienne de golcü oyuncu için devreye girdi. Hatta Saint-Etienne'in diğer takımlara göre transferde önde olduğu ifade edildi.


Fransız temsilcisinin 5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi.


28 yaşındaki golcü, bu sezon teknik direktör Sergio Conceiçao tarafından fazla tercih edilmedi. (Fotomaç)


Vincent Aboubakar, Saint Etienne, Beşiktaş, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:05 

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Yeni takımı... - Son Dakika Spor
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