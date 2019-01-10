Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi

Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi

30 dakika önce

Saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ile saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi, System.String[]
Saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar- Beşiktaş ile saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:20 

Beşiktaş, Adalar, Ekonomi
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