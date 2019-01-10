Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi
30 dakika önce
Saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ile saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar- Beşiktaş
ile saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:20
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