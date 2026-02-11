Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
