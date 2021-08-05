Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilginç itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey

Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Gelibolu'daki şampiyonluk kutlamalarında yaptığı sohbetin detaylarına köşesinde yer verdi.

İşte Bilal Meşe'nin yazısından o bölümler:

"Gecede zaman zaman Başkan Çebi ile sohbetler yaptım, kayıt dışı konuşmalar tabii ki var, yazmak bize yakışmaz. Başkan Çebi, 'Valla abi çok yoruldum... derken, en büyük tesellisi çifte kupaydı elbette.

"TARAFTAR RAHAT OLSUN"

Çebi, 'Taraftarımızın bu mutluluğu inanın bana tüm yorgunluğumu unutturuyor. Onları sürekli mutlu etmek için gece-gündüz çalışacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor, taraftarlarımız rahat olsun, güçlü bir ekiple sezona gireceğiz" derken samimiydi.

Lafı nereye getirmek istiyorum... Bakın Beşiktaş sevdalıları, Başkan Çebi'nin sizlerin gönlünde yatan yıldızlan getirecek gücü var. Ancak şunu da unutmayın ki, takım içinde ekonomik balansı tutturmak çok önemlidir. Başkan'ın işi de birinci derecede kulübün ekonomisi, ikinci derecede ise takım içinde parasal dengeyi sağlamaktır, bunu bilin, buna göre Çebi'yi biraz rahat bırakın. En iyisini yapacaktır, kuşkum yok sizin de olmasın.

Elbette futbol profesyonel bir oyundur, herkesin kafasında yıllık alacağı. para ön plandadır, doğaldır. Ama bazen paradan da değerli şeyler olduğunu Rosier ile fark ettik. Kiralık, istediği kulübe gitme olanağı vardı, o tercihini Kartal'dan yana kullandı. Alacağı para beni hiç ırgalamıyor, açıklamaları önemli! Sanırsınız ki, kırk yıllık Beşiktaşlı Rosier. Kaldı ki Rosier'in transferi nokta atışıdır, çok yetenekli bir sağ bek.

Peki ya Ghezzall..

Cezayirli oyuncunun transferi için yönetim harıl-harıl çalışıyor, henüz net bir şey yok ortada. Başkan Çebi ile Ghezzal'ı da konuştuk tabii ki, yani pas geçmedim. Bu konuda başkanın sıkıntıları var, ama sizinle paylaşmayacağım, çünkü hepsi kayıt dışıydı, bunu da bilin!

Bir atasözümüz var, bunu Ghezzal'a uygulayalım, 'Fazla naz, aşık usandırır'...

Skorlar yanıltmasın

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki skorlar sakın ola kimseyi yanıltmasın. Neticede bu tip maçlar elbette önemlidir, ancak lig için asla ölçü olmaz. Demem o ki, başta Başkan Çebi olmak üzere, Sergen Yalçın'ın olduğu yerde 'karamsarlıktan' çok, 'umut' vardır, bunu bilir, bunu söylerim. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasını anımsayın, sonra karamsarlığa kapılın! O haftada Kartal 18. sıradaydı, karamsarlık tavan yapmıştı! Ne oldu? Kartal, tüm rakiplerini solladı, bir değil, iki kupayla sezonu noktaladı."