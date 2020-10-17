Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.10.2020 14:02
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Görev başındayken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Görev başındayken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu         
10:24
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 14:12:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei