Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL