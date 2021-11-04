Beşiktaş kafilesi İstanbul'a geldi - Son Dakika

Kafileyle birlikte ülkeye dönen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan , taraftarların yanına giderek kısa süre sohbet etti.

Havalimanından BJK nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden siyah-beyazlı takım, gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Başkent Lizbon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi az sayıdaki taraftarı karşıladı. Teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsün havalimanından hareketi sırasında taraftarlar tezahüratlarla takımlarına moral vermeye çalıştı.

Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor