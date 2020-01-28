Beşiktaş Sompo Sigorta 76 - 69 Neptunas (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta 76 - 69 Neptunas (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta 76 - 69 Neptunas (Maç Özeti)

6 saat önce

Rakibinin hızlı hücumları karşısında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 8-3 geriye düştü.

Beşiktaş Sompo Sigorta 76 - 69 Neptunas (Maç Özeti), System.String[]

Rakibinin hızlı hücumları karşısında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 8-3 geriye düştü.


Neptunas'ın alan savunmasına Gotcher'ın 5 sayısıyla yanıt veren siyah-beyazlı takım, Djurisic'in smaç basketiyle 6. dakikada 10-9 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, Gotcher'ın uzak mesafeden 3 sayılık basketiyle ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.


Karşılaşmanın ikinci periyodunda McKissic ve Burak Can ile etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 38-33 önde gitti.


İkinci yarının başında dengesiz hücumlar yapan ve sayı üretmekte zorlanan siyah-beyazlı ekip, Gailius'un basketine engel olamayınca 24. dakikada 41-40 geriye düştü. McKissic'in devreye girmesiyle hücumda etkili olmaya başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, bu oyuncunun 3 sayılık basketiyle aynı dakika içinde skoru lehine çevirdi: 46-41.


Maçın üçüncü periyodu 53-47 Beşiktaş Sompo Sigorta'nın üstünlüğüyle tamamlandı.


Beşiktaş Sompo Sigorta, Gailius'u savunmakta zorlanırken Neptunas bu oyuncunun basketleriyle 33. dakikada 56-56 beraberliği yakaladı. Ribauntlarda Samet ile etkili olan siyah-beyazlı takım, McKissic'in sayılarıyla 39. dakikada 70-63 üstünlük yakaladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı da 76-69 kazandı.


Beşiktaş Sompo Sigorta'da Shaquielle McKissic 23 sayı ve 10 ribaunt, Toddrick Gotcher 19 sayı ve 12 ribanut, Samet Geyik ise 9 sayı ve 12 ribauntla etkili oldu.


Beşiktaş Sompo Sigorta: 76 - Neptunas: 69


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Beniamino Manuel Atard (İtalya)


Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 19, İsmet Akpınar 2, Djurisic 6, McKissic 23, Samet Geyik 9, Oğuz Savaş 2, Burak Can Yıldızlı 15, Ömer Utku Al, Sabahattin Can Göndür, Birkan Batuk


Neptunas: Janavicius 9, Olisevicius 4, Gailius 30, Galdikas 8, Slavinskas 8, Williamson 6, Jogela 4, Sedekerskis


1. Periyot: 17-15


Devre: 38-33


3. Periyot: 53-47

Burak Can, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:18 
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