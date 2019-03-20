Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

3 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman A Milli Takım'da görevlendirilen teknik direktör Şenol Güneş'in yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas, dar alanda kontrol pas, şut, kanat orta şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü! Trabzonspor, Denizlispor Forması Giyen Ziya Alkurt'a Kancayı Taktı Fikret Orman, Takımdan Gidecek 2 İsmi ve Guti'yi Açıkladı Son Dakika! Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Tarihi Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]