Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları - Yeni transferler

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ da çalışmayı izledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş , Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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