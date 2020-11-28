Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı
28.11.2020 18:58
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek Beşiktaş'ta Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynayamayacak Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu Ruhani: İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz, suikasta uygun zamanda yanıt vereceğiz Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü