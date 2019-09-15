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Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

1 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında dün Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz'ın ısınma, 5'e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup'un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi.

Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta futbolcular yarın izin yaptıktan sonra Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına 17 Eylül Salı günü devam edecek.

Beşiktaş, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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