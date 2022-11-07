Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu! İş yerinde 638 parçaya el konuldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu! İş yerinde 638 parçaya el konuldu

07.11.2022 13:33

İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından çok sayıda tarih eser barındırdığı ihbarı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda Sultan Abdülmecit tuğralı, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye ile birlikte, tarihi eser niteliğinde bin 638 parça halı ve kilim, takunya, sandık, sandık kapağı, seramik, ahşap obje ile 5 adet yabani hayvan derisine el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'taki bir iş yerinde tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresi bir süre izlemeye aldı. İş yerine gelenleri de fiziki ve teknik takibe alan polis, 4 Kasım Cuma günü operasyon düzenledi.

Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı

RESMEN TARİH FIŞKIRDI

İş yerinde yapılan aramalarda, Sultan Abdülmecit tuğrası bulunan, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye, 16 çift takunya, 27 halı ve kilim, 13 ahşap sandık, 18 sandık kapağı, 88 musluk ve aksamları, 5 Hristiyan etkileri taşıyan ikonalar, 43 bakır ibrik ve sürahi, 24 metal tepsi, 8 çerçeveli hat levha, 30 harita ile birlikte çok sayıda farklı desenlerde seramik, kitap yaprağı, mühür, bıçak, fincan, silah ve obje ele geçirildi.

Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı

BATILILIŞMA DÖNEMİ OSMANLISINA AİT ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramalarda ayrıca özellikle, batılılaşma dönemi Osmanlı, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda ahşap eser ile birlikte farklı ebatlarda obje de bulundu. İş yerinde ele geçirilen tarihi eserlerin toplam bin 638 parça olduğu belirlendi. Aramalarda, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunan 5 yabani hayvana ait deri de ele geçirildi.

Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu! İş yerinde 638 parçaya el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu! İş yerinde 638 parçaya el konuldu - Son Dakika
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