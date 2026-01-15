Beşiktaş'ta Transfer Gelişmeleri - Son Dakika
Beşiktaş'ta Transfer Gelişmeleri

15.01.2026 23:40
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 2-3 transfer yapabileceğini açıkladı ve kadro planlamasını değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek hafta 2-3 transferin gelebileceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün için oyun ve skor kabul edilebilir nitelikteydi. Kupada devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. Umarım devamında iyi bir yerlere geliriz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Sergen Yalçın şunları kaydetti:

"Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyunculardı. Bir tek Paulista ailevi nedenlerle ayrıldı. Onun haricindekileri planlamamızda düşünmüyorduk. Ayrılacak 1-2 oyuncu daha var. Rafa Silva da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için sürekli oyuncu izleyip 2-3 aydır çalışıyoruz. Görüştüğümüz, temasta olduğumuz, finale geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Hem ekonomik hem kalite olarak kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz. Gelecek sezon burada kalacak ve direkt katkı yapacak oyuncularla görüşüyoruz. Belki 100 tane oyuncu izlemişizdir. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Bu da kolay değil. Kulüplerin göndermek istediği oyuncuları değil kendi istediğimiz oyuncularla görüşüyoruz. Şu an biten bir şey yok, bitme ihtimali yüzde 95'e 5'tir belki ama bu 5 de önemlidir. O yüzden şu oyuncu bu oyuncu kesin gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru işi yapmaya çalışıyoruz, bu da zaman gerektiriyor. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz."

Necip Uysal ve Mert Günok'un takımdan gönderilmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Kararı ben verdim. Necip ve Mert'ten ayrılmak durumundaydık. Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

