Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Tribünlerinden Ankaragücü'ne Destek

Beşiktaş Tribünlerinden Ankaragücü'ne Destek

25 dakika önce

Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açtı.

Beşiktaş Tribünlerinden Ankaragücü'ne Destek, System.String[]
Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açtı. Beşiktaş tribünleri geçtiğimiz günlerde Antalya deplasmanı dönüşünde kazada vefat eden Ankaragücülü taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ü unutmadı. Vodafone Park'ta oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açarak destekte bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

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