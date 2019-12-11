Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana yarınki mücadelenin kadrosuna alınmayan Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson katılmadı. Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz da sakatlıkları denediyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Siyah-beyazlı çalıştırıcı Abdullah Avcı, Enzo Roco ile idman öncesi kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, basın mensuplarına 15 dakikası açık olan bölümde istasyon ve koşu çalışmaları yaparken, basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde maç için İngiltere'ye gidecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny, TSİ 22.30'da karşılaşmanın oynanacağı Molineux Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 18 kişilik maç kadrosu şöyle;

"Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Futbolculardan detaylar


İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
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