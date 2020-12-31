Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için koştu - Son Dakika

Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için koştu

31.12.2020 00:58
Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için koştu, System.String[]

Yaklaşık 20 yıldır Beşiktaş Futbol A Takımı'nda malzemecilik yapan Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla 40 kilometre koştu.

Yaklaşık 20 yıldır Beşiktaş Futbol A Takımı'nda malzemecilik yapan Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla 40 kilometre koştu. Erdem, parkur üzerinde bulunan hastanelere uğrayarak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Beşiktaş Futbol A Takımı malzemecisi Erdal Erdem, korona virüs döneminde sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla tek başına koştu. Erdem, kendi belirlediği 40 kilometrelik parkurda Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Altunizade Acıbadem Hastanesi ve Medipol Hastanesi'ne uğrayarak sağlık çalışanlarına korona virüs döneminde gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür etti. Erdal Erdem, koşuya başlamadan önce Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Bu zor dönemde hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden bu uğurda şehit olan değerli sağlık çalışanlarımıza farkındalık ve onların ne kadar değerli bireyler olduklarını göstermek için böyle bir şey yapıyorum. Buradan onlara canı gönülden teşekkür ediyor minnetlerimi sunuyorum. 40 kilometre koşacağım. Onlara 40 değil bin kilometre feda olsun. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Acıbadem Hastanesi ve Medipol Hastanesi'nde sonlandıracağım" şeklinde konuştu.

İlk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uğrayan Erdem'i, Başhemşire Dr. Zerrin Dandin, Dr. Zakir Sakçı ve beraberindeki doktor, hemşire heyeti alkışlarla karşıladı. Erdal Erdem, kendisini karşılayan heyete çiçek hediye ederken, Dr. Zakir Sakçı da Erdal Erdem'e teşekkürlerini iletip şu ifadelere yer verdi:

"Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte nerdeyse her gün 5-10 tane sağlık çalışanımızı feda ediyoruz. Değerli sağlık çalışanlarına bu uğurda can vermiş sağlık şehitlerimize ve onların mukaddes emanetleri yakınlarını anmak amacıyla böyle bir projede görev alan herkese başta Erdal Erdem olmak üzere teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci de atlatacğız. Güneşli güzel günler bizleri bekliyor. Sağlık çalışanları olarak böyle güzel hatırlanmak insanların sevgisini hissetmek bize moral oluyor."

Erdal Erdem, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından diğer hastanelere de uğrayarak koşusunu tamamladı. - İSTANBUL

Erdal Erdem, Beşiktaş, A Takımı, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için koştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı         
22:07
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 01:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei