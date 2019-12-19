Beyaz Hüzün - Son Dakika

Çekimleri Erzincan 'ın Çayırlı ilçesi kırsalında yapılan filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

İsmail Bilgin 'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan yapım, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış 'a hareket eden Abrek adındaki göçmen bir çavuşun hikayesini konu alıyor.

Kenan Korkmaz 'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Ali Poyraz , Yavuz Gürbüz, Suat Ergin ve tiyatrocu Yakup Keskin ile başrolünde yer aldığı "Beyaz Hüzün" izleyiciyle buluşacak.

Türkiye 'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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