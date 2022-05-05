Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

05.05.2022 13:10

Beykoz'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beykoz'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki E.D'ye ait kuyumda 27 Nisan'da hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 4 şüphelinin gece saatlerinde iş yerinin kepengini uzaktan kumandayla açarak içeriye girip tezgah ve vitrindeki altınları alarak kaçtıkları belirlendi.

Araştırmanın devamında, şüphelilerin, frekansını tespit ettikleri uzaktan kumandayı kopyalayarak iş yerinin kepengini açtıkları anlaşıldı.

Daha sonra eşkal ve kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, Küçükçekmece ve Bağcılar'daki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail H.Ç. (25), Serkan Ç. (36), Ertuğrul Ö'nün (38) tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Kübra Y'nin (23) ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, adreslere düzenlenen baskınlar sırasında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

Bu arada kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde. yüzlerini maskeyle gizleyen hırsızların, tezgah ve vitrindeki altınları çuvallara doldurarak kaçmaları yer alıyor.

Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı! Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı! Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor Elazığ'da asayiş uygulamaları devam ediyor

Asayiş Şube Müdürlüğü, Orhan Veli, Hırsızlık, Kavacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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