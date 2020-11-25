Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı

25.11.2020 12:30
Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı.

Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı. Protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını söyleyen Başkan Çalık "Yerel yönetimler olarak, şiddete maruz kalan kadınların haklarını güvence altına alacak mekanizmaları kurmak için çalışmak ve gayret göstermek durumundayız. Acil Yardım Hattı Protokolü'nü kadına şiddetin son bulması, acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle imzalıyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Acil Yardım Hattı Protokolü için bir araya geldi. Başkan Çalık, imza töreninde yaptığı konuşmada, kadın dostu bir kent inşa etmek için çalıştıklarını söylerken Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a şiddeti önlemek için hayata geçirilen Acil Yardım Hattı Protokolü'ne verdiği destek için teşekkür etti. Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Beylikdüzü Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan kadın müdürler, kadın muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Şiddeti önlemek için toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı"

Şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği arasında çok güçlü bir bağ olduğuna dikkat çeken Başkan Çalık "Ülkemizde, maalesef 2019 yılında 474 kadın, erkekler tarafından katledildi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için ilk yapılması gereken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde politikaları hayata geçirmek. Biz, Beylikdüzü Belediyesi olarak kadınların kent hayatının her alanında varlık gösterebilmeleri için çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarımızla ve kadınların üstün yararını gözeten sürdürülebilir çalışmalarımızla kadın dostu bir kent inşa etmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda, Beylikdüzü Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" diye konuştu.

"Şiddet önlenebilir bir vaka"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a Acil Yardım Hattı Protokolü'ne verdiği destek için teşekkür eden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise konuşmasında "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 13 yıldır sürdürülen bir Acil Yardım Hattı çalışması var. Bunun kadına karşı şiddet mekanizmalarını hayata geçirebilecek, kamusal alanda bu mekanizmaların işlerlik kazanması adına işletimini yükleniyor, Bugüne kadar, birçok büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Acil Yardım Hattı Protokolü'nü imzaladık. Bugün, Beylikdüzü'nde olmak bana mutluluk ve gurur veriyor. Bu, konuya duyarlı olmanızın bir yansımasıdır. Şiddet önlenebilir bir vakadır. Şiddet insan hakları ihlalidir. İmzalanan bu protokol, şiddetin önlenmesine yönelik bir çalışmadır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı
Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı
Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı
Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı
Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı
Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Kadına Şiddete Karşı Acil Yardım Hattı protokolü imzaladı - Son Dakika


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