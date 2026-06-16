Beylikdüzü Belediyesi'ne Yapılan Operasyonda 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beylikdüzü Belediyesi'ne, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce düzenlenen bilirkişi raporlarında; yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.