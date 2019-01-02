Beyoğlu'nda Bir Otelin Saunasında Çıkan Yangın Turistlere Panik Yaşattı

Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna kısmında bir müşterinin unuttuğu havlunun alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna kısmında bir müşterinin unuttuğu havlunun alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan 1 otel çalışanı dumandan etkilenirken, otelde bulunan turistler panikle kendini dışarı attı.



Olay saat 14. 30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi ve Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre; otelin sauna kısmında otel konuklarından birisi havlu unuttu. Havlunun tutuşması sonucu saunada yangın meydana geldi. Yangın esnasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler panikle kendini dışarı attı.



İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yangını söndürmek için sauna ya girerek dumandan etkilenen otel çalışanı Abdullah Yıldız'a müdahale etti. Yıldız, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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